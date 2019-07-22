Экс-директору воронежского музея "Костенки" не удалось восстановиться в должности
В Центральном районном суде отказались признать незаконным увольнение Виктора Ковалевского с поста директора музея "Костенки". Как сообщил "Абирег", сторона защиты с этим решением не согласна, и намерена в скором времени его обжаловать.
Ковалевского освобождили от должности с формулировкой "утрата доверия". До этого ученого заподозрили в растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований. Ранее в беседе с "КП" Виктор Ковалевский заявил:
- Увольнение считаю неправомерным. Вместе с юристом мы обратились в трудовую инспекцию. Там указали на процессуальные нарушения при увольнении и посоветовали обратиться в суд.
Ответчиком выступал региональный департамент культуры. Заседание совпало с новостями о том, что экс-руководителя департамента Эмилию Сухачеву задержали. Ее подозревают в мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU