Экс-директору воронежского музея "Костенки" не удалось восстановиться в должности

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-22T14:10:20+03:00

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В Центральном районном суде отказались признать незаконным увольнение Виктора Ковалевского с поста директора музея "Костенки". Как сообщил "Абирег", сторона защиты с этим решением не согласна, и намерена в скором времени его обжаловать.

Ковалевского освобождили от должности с формулировкой "утрата доверия". До этого ученого заподозрили в растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований. Ранее в беседе с "КП" Виктор Ковалевский заявил:

- Увольнение считаю неправомерным. Вместе с юристом мы обратились в трудовую инспекцию. Там указали на процессуальные нарушения при увольнении и посоветовали обратиться в суд.

Ответчиком выступал региональный департамент культуры. Заседание совпало с новостями о том, что экс-руководителя департамента Эмилию Сухачеву задержали. Ее подозревают в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU