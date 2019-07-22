Под Воронежем внук избил и ограбил своего 90-летнего деда

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-22T14:05:54+03:00

Внук-рецидивист может сесть на семь лет. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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90-летний житель поселка Шуберское Новоусманского района на старости лет стал жертвой своего 31-летнего внука. Мужчина мало того, что часто выпивал, так еще и попадался на кражах. Однажды он ограбил и своего родного деда, с которым вместе жил в в доме на улице Луговой.

На днях мерзавец снова напал на своего пожилого родственника. Он узнал, что у деда завелись деньги, ударил его в грудь и голову и забрал сверток с наличными. Всего добычей бессовестного внука стали 12 тысяч рублей. Изобиженный пенсионер пошел в полицию.

Внука вскоре задержали. Он объяснил свое пакостное поведение тем, что сильно напился. Собственно, после грабежа внучек часть денег и потратил на то, что еще принял на грудь.

В отношении обидчика дедушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Пожилой человек имеет шанс избавиться от буйного внука на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU