В Воронежской области завели 15 уголовных дел о невыплате зарплаты

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-22T13:35:54+03:00

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В Воронежской области участились случаи задержек зарплаты. В частности, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сообщений о невыплате зарплаты увеличилось с 98 до 127 (это почти на 30% больше).

Основной причиной невыплаты заработанных денег сотрудникам является тяжелое финансовое положение предприятий, в том числе из-за задолженности со стороны контрагентов. Но зафиксированы случаи и умышленной невыплаты зарплаты: в первом полугодии 2019-го возбудили 15 уголовных дел по этим фактам (в аналогичном периоде 2018 года - 11).

- По итогам расследования направлено в суд с обвинительным заключением пять уголовных дел, еще по пяти - ходатайство о назначении руководителям судебного штрафа. С целью обеспечения погашения задолженности по каждому уголовному делу принимаются меры по установлению имущества и денежных средств должников - организаций и их руководителей. На имущество налагается арест. Делается все, чтобы работникам возместили ущерб, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU