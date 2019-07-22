2019-07-22T13:11:54+03:00
Общество

Кому из воронежцев отключат горячую воду с 24 июля

Ограничения ждут жильцов 13 домов
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На этой рабочей неделе отключения горячей воды ждут жителей Железнодорожного района Воронежа. Согласно графика, из-за планового ремонта котельных и опрессовки теплотрасс ограничения в горячем водоснабжении ждут с 24 июля по 6 августа жильцов 13 домов. Врубать водонагреватели и греть воду тазиками придется по адресам: ул. Ф.Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103, а также ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф.

Если у вас отключили горячую воду вне графика, обращайтесь за разъяснениями в свою управляющую компанию или в ТСЖ.

Полный график отключений горячей воды в июле читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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