Кому из воронежцев отключат горячую воду с 24 июля
Ограничения ждут жильцов 13 домов
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На этой рабочей неделе отключения горячей воды ждут жителей Железнодорожного района Воронежа. Согласно графика, из-за планового ремонта котельных и опрессовки теплотрасс ограничения в горячем водоснабжении ждут с 24 июля по 6 августа жильцов 13 домов. Врубать водонагреватели и греть воду тазиками придется по адресам: ул. Ф.Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103, а также ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф.
Если у вас отключили горячую воду вне графика, обращайтесь за разъяснениями в свою управляющую компанию или в ТСЖ.
Полный график отключений горячей воды в июле читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU