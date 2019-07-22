Болельщики воронежского «Факела» получат бесплатные билеты на матч с «Балтикой» за лучшие вопросы Роману Асхабадзе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-22T12:49:07+03:00

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На сайте «Факела» опубликовали призыв задавать вопросы генеральному директору клуба Роману Асхабадзе. Их можно присылать до 20.00 22 июля на электронную почту на адрес pr@fakelfc.ru

Асхабадзе отберет десять лучших, на его взгляд, вопросов и ответит на них на канале ФК «Факел» на YouTube. Видео выложат во второй половине дня 23 июля на www.youtube.com/c/fakeltv

Болельщики, задавшие эти десять лучших вопросов, не только удовлетворят свое любопытство, но и получат бесплатные билеты на матч с калининградской «Балтикой», который состоится в Воронеже в среду, 24 июля (начало в 19.00).

Напомним, «Факел» в стартовавшем первенстве ФНЛ играет пока только в домашних стенах. Победу наши футболисты пока не добыли, в их активе две ничьи, а в пассиве – поражение в игре с одним из лидеров – московским «Торпедо». На данный момент «Факел» занимает 14 место с двумя очками. Наша команда пока не забила ни одного гола. Правда, и пропустила лишь один.

ИСТОЧНИК KP.RU