На воронежский фестиваль "Город-сад" собираются потратить около 26 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-22T12:41:15+03:00

Принимают заявки на тендер по организации и проведению ландшафтного форума

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На портале госзакупок 19 июля опубликовали тендер на организацию и проведение в столице Черноземья фестиваля «Город-сад». Напомним, масштабный ландшафтный форум пройдет в Воронежском центральном парке с 5 по 8 сентября. Максимальная цена контракта - 25,85 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимают до 12 августа, торги пройдут 15 августа.

Победитель аукциона должен выработать общую стилистику территории, где пройдет фестиваль (участок площадью 1,5 га), декорировать пространство флагами и баннерами, оформить входную группу и сцену, обеспечить площадки выставочными экспозициями, павильонами и кресло-подушками, разместить на пруду 25 желтых кувшинок, смонтировать скульптуры животных из каменных валунов, этнодеревню, площадку с ретротехникой, организовать навигацию, тематические мастер-классы, фотосъемку и техническое оснащение, информационное сопровождение фестиваля, пригласить ведущего.

Напомним, в 2018-м фестиваль, который посетили около 280 тыс человек, обошелся облбюджету в 24,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU