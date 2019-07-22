Экс-глава воронежского села отделался штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-22T12:04:26+03:00

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Кантемировский суд оштрафовал 39-летнего экс-главу Таловского сельского поселения за незаконную предпринимательскую деятельность.

В 2015 году к главе села обратился приятель с просьбой в содействии своему малому бизнесу. И тот на условиях 50-процентной прибыли обещал свое покровительство. В итоге чиновник в 2016-м поспособствовал предпринимателю в получении 370 тысяч рублей гранта президентской программы «Начинающий фермер» и предоставил по выбору своего знакомого земельные участки общей площадью 263 гектара в аренду сроком на 10 лет. И до ноября 2018 года незаконно участвовал в предпринимательской деятельности фермерского хозяйства через доверенное лицо. С января 2017 года по ноябрь 2018-го подсудимый получил от главы фермерского хозяйства не менее 252 тыс рублей в качестве части прибыли коммерческой деятельности.

Суд учел срок содержания подсудимого под стражей и назначил ему штраф в размере 280 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU