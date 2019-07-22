2019-07-22T11:30:35+03:00
Происшествия

В Воронеже автомобилист сбил мальчика на роликах

Инцидент произошел в Железнодорожном районе
Ярослав ИВАНОВ
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21 июля около семи часов вечера у дома № 13 по улице Переверткина машина сбила ребенка. 20-летний водитель на ВАЗ-211440 следовал в сторону улицы Остужева и наехал на 12-летнего мальчика, который на роликах пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. И напоминают, что пешеходам даже при движении по регулируемым пешеходным переходам прежде, чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться, что все водители заметили вас и остановились. Велосипедистам при движении по «зебре» необходимо спешиваться. А родителям при переходе проезжей части следует обязательно взять ребенка за руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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