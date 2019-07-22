2019-07-22T10:46:11+03:00
Дом. Семья

Создали петицию: воронежцы требуют от мэра наказания для автомобилиста, проехавшего по коту

Животное умерло в клинике от травм
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
скриншот с видеоскриншот с видео
Изменить размер текста:

Воронежцы требуют наказать за жестокое обращение с животными автомобилиста, который 18 июля задавил на Ломоносова кота. Белый пушистик был местным любимцем. Жители называли его Снежок, Белок, Белочек.

- Котик два года жил у магазина рядом с институтом. Студенты его знали, любили и кормили. Именно они принесли кота в крайне тяжелом состоянии в ветклинику «Друзья». У него была сильнейшая черепно-мозговая травма, сломана челюсть, выбит глаз. К сожалению, кот не выжил от полученных травм, - сообщили неравнодушные воронежцы.

Местные жители обзавелись записями с камер видеонаблюдения парковки. Они утверждают, что мужчина видел кота, мирно спящего на парковке, когда шел к своей машине, и намеренно задавил животное. Хотя кто-то написал в комментариях в соцсетях, что животное могло попасть в слепую зону.

- По видео и скринам видно, как он идет и видит кота, обходит на расстоянии 15-20 см и потом, садясь в машину, целенаправленно давит его, разворачивается и хладнокровно объезжает истекающего кровью кота и покидает это место, - пишет в соцсетях один из активистов.

Авторы петиции просят наказать автомобилиста. Обращение адресовано мэру Воронежа, а также Путину, Медведеву и Жириновскому. Петицию на портале change.org на данный момент подписали 1780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нелегальный облучатель, раздавивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, уничтожат
Поймали серийных телефонных мошенников, обманывавших жителей Воронежской области и всей страны
Под Воронежем на реке столкнулись два катера: двое пострадавших
40 боеприпасов взорвали в воронежском овраге
"КамАЗ" протаранил "Мазду" под Воронежем: двое погибли
Упорный борец с "обочечниками" поссорил воронежцев
Аналитики: "Кроссовки воронежцам нужнее работы!"
Трассу М-4 "Дон" в Воронежской области засыпало мукой
Дагестанский трюкач терзал воронежских предпринимателей
83-летняя воронежская пенсионерка разоблачила мошенницу
В Воронеже ссора соседей закончилась ружейной стрельбой
В Воронежской области нашли вора по отпечаткам пальцев
Четверо пострадали в столкновении большегруза и микроавтобуса на воронежской трассе
Поисковики назвали имена трех солдат, чьи останки нашли в Воронеже
На рабочей неделе Воронеж опять зальет дождями
Воронежский Чернавский мост стоит в пробках даже в выходные
В Воронеже прошел митинг против вони