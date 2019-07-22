Создали петицию: воронежцы требуют от мэра наказания для автомобилиста, проехавшего по коту

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-22T10:46:11+03:00

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Воронежцы требуют наказать за жестокое обращение с животными автомобилиста, который 18 июля задавил на Ломоносова кота. Белый пушистик был местным любимцем. Жители называли его Снежок, Белок, Белочек.

- Котик два года жил у магазина рядом с институтом. Студенты его знали, любили и кормили. Именно они принесли кота в крайне тяжелом состоянии в ветклинику «Друзья». У него была сильнейшая черепно-мозговая травма, сломана челюсть, выбит глаз. К сожалению, кот не выжил от полученных травм, - сообщили неравнодушные воронежцы.

Местные жители обзавелись записями с камер видеонаблюдения парковки. Они утверждают, что мужчина видел кота, мирно спящего на парковке, когда шел к своей машине, и намеренно задавил животное. Хотя кто-то написал в комментариях в соцсетях, что животное могло попасть в слепую зону.

- По видео и скринам видно, как он идет и видит кота, обходит на расстоянии 15-20 см и потом, садясь в машину, целенаправленно давит его, разворачивается и хладнокровно объезжает истекающего кровью кота и покидает это место, - пишет в соцсетях один из активистов.

Авторы петиции просят наказать автомобилиста. Обращение адресовано мэру Воронежа, а также Путину, Медведеву и Жириновскому. Петицию на портале change.org на данный момент подписали 1780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU