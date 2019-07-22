Нелегальный облучатель, раздавивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, уничтожат

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-22T10:13:14+03:00

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Радиооблучатель TERAGAM, из-за 22 мая которого умерла пациентка Воронежского областного онкодиспансера, уничтожат. Утилизация состоится по окончании следственных действий. Напомним, аппарат был установлен нелегально (14 лет работал без регистрации).

Росздравнадзор проверил все 98 действующих единиц медоборудования онкодиспансера. Оно работает в штатном режиме.

Однако сотрудники контролирующего органа выявили нарушения в ведении медицинской документации.

По итогам проверки врачебная комиссия диспансера внесла изменения в алгоритмы заполнения медицинской документации при проведении лучевой терапии, расширила перечень показателей, отражаемых в процедурном листе с учетом клинических рекомендаций Минздрава РФ (дополнила описание параметров тела пациента и лучевой нагрузки).

Троих специалистов диспансера - врача-радиолога радиологического отделения, заведующего отделением радиологического отделения и заместителя главного врача по радиологической и химиотерапевтической помощи - привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при оформлении процедурного листа лучевой терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU