Поймали серийных телефонных мошенников, обманывавших жителей Воронежской области и всей страны

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-22T09:44:13+03:00

По предварительным данным, аферисты совершили более 50 мошенничеств на сумму 12 млн рублей

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Благодаря воронежским полицейским силовики вышли на след аферистов, которые систематически обворовывали пенсионеров по всей стране. Удаленно. Звонок - деньги. Звонок – деньги. Звонок – деньги. Пятерых телефонных мошенников в возрасте от 31 до 45 лет задержали на территории Московской области и Приморского края.

Аферисты звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки. Надо лишь оплатить налоговую пошлину.

Трое пенсионеров перевели деньги посредством электронной платежной системы. Ещё одна женщина перечислила деньги, но поняла, что стала жертвой мошенников и успела осуществить возврат. Это уже доказанные случаи обмана. Но официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечает, что задержанные аферисты могут быть причастны к более 50 мошенничеств по всей стране. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU