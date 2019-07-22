Под Воронежем на реке столкнулись два катера: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-22T11:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июля днем в акватории реки Воронеж в Рамонском районе столкнулись два катера. Происшествие случилось в районе села Чертовицы. В результате аварии на воде пострадали два человека: женщин 33-х и 60 лет отправили в больницу на «скорой».

- По предварительным данным, примерно в 17.24 произошло столкновение катера Феникс 560 с катером Белайнер, на борту которых находилось 7 человек. В настоящее время женщина 1959 года рождения находится в медицинском учреждении, вторая - на амбулаторном лечении. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, установлены и опрошены очевидцы произошедшего, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Воронежцы еще не успели забыть два ЧП на воде, которые произошли месяц назад в один день. 22 июня в поселке Радчино под винты катера попала 27-летняя женщина, купальщица получила рану ноги. А через несколько часов гидроцикл протаранил резиновую лодку с шестью отдыхающими, один из них погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU