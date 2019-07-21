40 боеприпасов взорвали в воронежском овраге

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-21T20:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россошанском районе обезвредили 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области. Это 31 разнокалиберный снаряд, восемь минометных мин и одна ручная граната.

- Сохранность взрывоопасных предметов - различная. Прошедшие канал ствола боеприпасы и сброшенные с самолетов авиабомбы находятся в боевом положении, рискованном для перевозки из-за деформации в момент удара о землю, - отмечают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Потому прикасаться к подозрительным предметам, переносить их с места на место, бросать в воду ни в коем случае нельзя. Разминированием должны заниматься специалисты аварийно-спасательной службы. Встретили мину? Уведите людей, отметьте ее местонахождение и звоните в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU