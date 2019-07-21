2019-07-21T19:07:59+03:00
Происшествия

"КамАЗ" протаранил "Мазду" под Воронежем: есть пострадавшие

ДТП случилось на трассе "Верхняя Хава - Панино"
Виктор ПАВЛОВ
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Авария с серьезными последствиями произошла сегодня, 21 июля, в Эртильском районе. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, примерно в 12.20 на дороге "Верхняя Хава - Панино" столкнулись два автомобиля: грузовик "КамАЗ" и легковушка "Мазда". На место выезжали спасатели. "По оперативной информации, есть пострадавшие", - комментируют в МЧС. О характере травм пока не сообщается.

Это не первое ДТП с пострадавшими за сегодня. В 5.25 утра в Богучарском районе большегруз "Вольво" протаранил микроавтобус "Форд". Пострадали четверо пассажиров "Форда". Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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