Упорный борец с "обочечниками" поссорил воронежцев
"На трассе М-4 этот мужик целый час никого не пускал по обочине!", - то ли пожаловался, то ли выразил солидарность воронежский водитель, выложив в популярные городские сообщества фотографию автомобиля..
Теперь в комментариях идут баталии, не на жизнь а на смерть. "Правильно делал, молодец!" - пишут одни. "Надо было [лицо] разбить!" - отрезают другие. "Побольше таких! А то одни стоят в пробке, а другие внаглую едут!" - добавляют третьи. "Есть случаи, когда реально срочно нужно доехать куда-то, а такому барану ничего не объяснишь", - отмечают четвертые.
Отметим, что с точки зрения правил разночтений нет никаких. Движение по обочине - нарушение, за него предусмотрен штраф - 1500 рублей. Со стороны организации движения ситуация тоже вполне однозначна. Те, кто объезжает пробку по обочине, рано или поздно встраиваются в поток и заставляют его замедляться, усугубляя дорожную ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU