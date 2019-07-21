Упорный борец с "обочечниками" поссорил воронежцев

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-21T19:01:07+03:00

В течение долгого времени водитель не давал объехать себя справа

Изменить размер текста: A A

"На трассе М-4 этот мужик целый час никого не пускал по обочине!", - то ли пожаловался, то ли выразил солидарность воронежский водитель, выложив в популярные городские сообщества фотографию автомобиля..

Теперь в комментариях идут баталии, не на жизнь а на смерть. "Правильно делал, молодец!" - пишут одни. "Надо было [лицо] разбить!" - отрезают другие. "Побольше таких! А то одни стоят в пробке, а другие внаглую едут!" - добавляют третьи. "Есть случаи, когда реально срочно нужно доехать куда-то, а такому барану ничего не объяснишь", - отмечают четвертые.

Отметим, что с точки зрения правил разночтений нет никаких. Движение по обочине - нарушение, за него предусмотрен штраф - 1500 рублей. Со стороны организации движения ситуация тоже вполне однозначна. Те, кто объезжает пробку по обочине, рано или поздно встраиваются в поток и заставляют его замедляться, усугубляя дорожную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Западня в правилах: можно ли пересечь сплошную, чтобы объехать ДТП. Встречная или обочина? Спросили у инспектора. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU