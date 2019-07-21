Аналитики: "Кроссовки воронежцам нужнее работы!"

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-21T18:28:18+03:00

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Аналитики одного из самых популярных порталов объявлений представили любопытный список. В нем отражены слова, которые воронежцы чаще всего вбивали в поисковик сайта.

Год назад тройка самых популярных запросов выглядела следующим образом: "квартира", "работа", "кроссовки". Сейчас "кроссовки" прыгнули на первое место. Второй по частоте запрос - "квартира", на третьей строчке - "ВАЗ". "Работа" ушла аж на восьмую позицию. Неужели все, кто хотел, ее отыскали?

Впрочем, делать далеко идущие выводы ("на квартиру воронежцам уже не хватает, хоть бы кроссовки купить") по таким данным все-таки не стоит. Вполне возможно, перемены за год произошли не в экономике, а в аудитории сайта: кто-то стал реже на него заходить, а кто-то открыл для себя эту площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU