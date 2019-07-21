Трассу М-4 "Дон" в Воронежской области засыпало мукой

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-21T16:05:35+03:00

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Непростая дорожная ситуация сложилась на трассе М-4 "Дон" вблизи поселка Комсомольский. Судя по данным "Яндекс.Пробок", скорость движения в сторону Воронежа сейчас не превышает 7 км/ч. Перекрыты правый и средний ряды.

Причина - ДТП с фурой, перевозившей муку. В соцсетях опубликовали видео с последствиями аварии. На дороге на протяжении нескольких десятков метров разбросаны мешки с мукой. Слева сорваны большие участки отбойника - видимо, туда и улетел потерявший контроль грузовик. Известно, что ДТП обошлось без пострадавших.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским. А водителям рекомендуем быть аккуратнее. Мука - это все-таки не песок. Неизвестно, как ведут себя на ней шины.

ИСТОЧНИК KP.RU