2019-07-21T16:05:35+03:00
Происшествия

Трассу М-4 "Дон" в Воронежской области засыпало мукой

Мешки выпали из прицепа большегруза в результате ДТП
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Непростая дорожная ситуация сложилась на трассе М-4 "Дон" вблизи поселка Комсомольский. Судя по данным "Яндекс.Пробок", скорость движения в сторону Воронежа сейчас не превышает 7 км/ч. Перекрыты правый и средний ряды.

Причина - ДТП с фурой, перевозившей муку. В соцсетях опубликовали видео с последствиями аварии. На дороге на протяжении нескольких десятков метров разбросаны мешки с мукой. Слева сорваны большие участки отбойника - видимо, туда и улетел потерявший контроль грузовик. Известно, что ДТП обошлось без пострадавших.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским. А водителям рекомендуем быть аккуратнее. Мука - это все-таки не песок. Неизвестно, как ведут себя на ней шины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24