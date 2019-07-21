В Воронеже ссора соседей закончилась ружейной стрельбой

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-21T14:02:04+03:00

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Вчера, 20 июля, примерно в 21.00 в дачном кооперативе у микрорайона Масловка слышались выстрелы. Местные жители вызвали полицию. По сведениям очевидцев, повздорили двое соседей. В итоге один схватился за ружье. Ранив знакомого, он сразу же скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемого до сих пор ищут. Ориентировки с его портретом разместили в магазинах Масловки.

Ранее в Воронежской области из охотничьего ружья застрелили 31-летнего мужчину. 48-летний житель села Верхняя Тишанка решил выяснить отношения со своим братом и пришел к нему домой. Но под руку ему попался квартирант, снимавший там комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU