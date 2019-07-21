2019-07-21T12:40:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области нашли вора по отпечаткам пальцев

Дактилоскопия - хорошая штука
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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24-летний парень из далекой Ульяновской области приехал в Подгоренский район на заработки. Легальных доходов, видимо, не хватало. Тогда он спланировал кражу.

Как выяснили полицейские, в райцентре парень подыскал продуктовый магазин, на который не смотрели камеры видеонаблюдения. Он выломал дверь и забрался внутрь. В кассе было 12 тысяч рублей. Их взял с собой.

Однако наш герой хорошенько "наследил". Полицейские нашли его отпечатки пальцев. Вскоре вышли на подозреваемого. Чтобы доказать его вину, достаточно было сверить отпечатки. За кражу парню грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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