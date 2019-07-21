Четверо пострадали в столкновении большегруза и микроавтобуса на воронежской трассе
Авария произошла ранним утром - в то самое время, когда водителей часто клонит в сон
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Сегодня, 21 июля, примерно в 5.25 утра в Богучарском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
На 762 км дороги М-4 "Дон" столкнулись тяжелый грузовик "Вольво" и "Форд-Транзит", который шел в попутном направлении. 36-летний водитель большегруза по какой-то причине протаранил микроавтобус сзади. Четыре пассажира "Форда" - три женщины в возрасте от 20 до 48 лет и 26-летний мужчина - попали в больницу.
В полиции говорят, что по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU