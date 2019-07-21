Поисковики назвали имена трех солдат, чьи останки нашли в Воронеже

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-21T10:30:10+03:00

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Поисковики отряда "Патриот" определили личность трех солдат, поднятых из коммунальной траншеи на улице Хользунова. Тогда представители организации нашли останки пятнадцати красноармейцев. Из земли достали десять медальонов, звезду с фуражки офицера, патроны.

Петр Филиппович Ищук, Феоктист Григорьевич Потехин, Михаил Александрович Добрычев - так звали бойцов. В поисковом отряде говорят, что готовы передать медальоны родственникам. Тем временем находками уже заинтересовались представители музея Новосибирска (некоторые солдаты - именно оттуда).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/719382" frameborder="0"></iframe> Под Воронежем найдены останки 15-ти военнослужащих времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU