Поисковики назвали имена трех солдат, чьи останки нашли в Воронеже
Поисковики отряда "Патриот" определили личность трех солдат, поднятых из коммунальной траншеи на улице Хользунова. Тогда представители организации нашли останки пятнадцати красноармейцев. Из земли достали десять медальонов, звезду с фуражки офицера, патроны.
Петр Филиппович Ищук, Феоктист Григорьевич Потехин, Михаил Александрович Добрычев - так звали бойцов. В поисковом отряде говорят, что готовы передать медальоны родственникам. Тем временем находками уже заинтересовались представители музея Новосибирска (некоторые солдаты - именно оттуда).
Под Воронежем найдены останки 15-ти военнослужащих времён Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU