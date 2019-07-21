2019-07-21T08:02:26+03:00
Авто

Воронежский Чернавский мост стоит в пробках даже в выходные

На нем сейчас также несладко, как и на Северном
Виктор ПАВЛОВ
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Причина пробок - перекрытие, вызванное ремонтом изношенных теплосетей. Изображение пресс-службы мэрии.Причина пробок - перекрытие, вызванное ремонтом изношенных теплосетей. Изображение пресс-службы мэрии.
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Добираться с правого берега можно не две минуты, а полчаса. В этом убедились автомобилисты, которые вчера, 20 июля, попали в огромную пробку на Чернавском мосту. Скорость движения на всем протяжении моста не превышала 5 км/ч. И это в выходной!

На момент написания материала участок свободен. Но нет предпосылок, что в ближайшие дни обойдется без заторов. Дело в том, что на пересечении Ленинского проспекта и улицы Брусилова идут ремонтные работы. До 2 августа там будут менять изношенные теплосети.

Между тем, по Чернавскому обычно едут все, кто не хочет стоять из-за ремонта дорожого покрытия на Северном мосту. Пока единственным спасением остается Вогрэсовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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