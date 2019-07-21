2019-07-21T00:02:40+03:00
Общество

В Воронеже прошел митинг против вони

Горожане выступили за то, чтобы проблему с нестерпимым запахом наконец-то решили
Олег ИВАНОВ
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Коммунисты Воронежа | РРПКоммунисты Воронежа | РРП
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20 июля в 11:00 в воронежском парке «Южный» прошел митинг против вони. Около 100 участников, в основном жителей левого берега города, с плакатами вышли выступить против зловонного запаха, который, по их мнению, идет от левобережных очистных сооружений. Горожане пожалось, что особенно в жару эта проблема становится совершенно невыносимой.

Таким шагом горожане хотят показать, что пора призвать к ответу виновных и повлиять на власти чтобы те поскорее решили эту проблему. Чего только стоят плакаты со словами: «Сектор Газа - наша боль! Уберите эту вонь!». Или «Мы хотим дышать чистым воздухом». Правда, насколько все это повлияет на очищение воздуха остается только гадать.

Напомним, не так давно губернатор Воронежской области обвинил в вони руководителей «ЛОС». Однако на самих «ЛОС» настаивают, что причиной неприятного запаха являются несанкционированные сливы в коллектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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