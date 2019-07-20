Воронежский «Факел» разошелся миром с московским «Чертаново»

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-20T19:03:06+03:00

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20 июля воронежский «Факел» провел матч третьего тура первенства ФНЛ на Центральном стадионе профсоюзов. Подопечные Сергея Оборина сыграли с командой «Чертаново» из Москвы. Открыл матч символическим ударом по мячу легендарный полузащитник «Факела» Геннадий Семин, отдавший девять лет нашему клубу. Он провел более 300 матчей в составе команды. А в 1999 году, когда «Факел» выходил в высший дивизион, футболист был признан лучшим игроком первого дивизиона.

Первый тайм запомниться мог разве что желтую карточкой за симуляцию в штрафной площади, которую получил один из игроков «Чертаново». В целом же команды старались атаковать, но стопроцентных моментов ни у одних ни у других ворот не возникало.

Пожалуй, все самое интересно было остановлено даже не на второй тайм, а на последнюю десятиминутку. Так, на 85 минуте Хлебородов выскочил один на один с вратарем гостей Абаевым, и даже сумел прокинул мяч влево от голкипера, но попасть в пустые ворота не сумел.

Уже в добавленное время другой игрок «Факела» Коробкин навешивал с левого фланга, мяч попал в руку защитнику, при чем та была довольно далеко отставлена от тела. Но судья, видимо, решил не влиять на исход поединка в добавочное время. Все так и закончилось - 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU