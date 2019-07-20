2019-07-20T11:42:50+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» арендовал защитника из команды Премьер-лиги

Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20 годов
Олег ИВАНОВ
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Воспитанник академии «Рубин» выступал в основном за молодежную команду казанцевВоспитанник академии «Рубин» выступал в основном за молодежную команду казанцевФото: с сайта ФК "Факел"
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Воронежский футбольный клуб «Факел» договорился с казанским «Рубином» об аренде защитника Владислава Микушина. Как сообщает пресс-служба нашей команды, в ближайшее время 18-летний игрок должен приехать в Воронеж для подписания трудового договора. Он будет рассчитан до конца сезона-2019/20 годов.

Рост защитника - 187 см, вес - 75 кг. Воспитанник академии «Рубин» выступал в основном за молодежную команду казанцев, так что статистика мало что может сказать о состоянии игрока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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