Воронежский «Факел» арендовал защитника из команды Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-20T11:42:50+03:00

Воспитанник академии «Рубин» выступал в основном за молодежную команду казанцев Фото: с сайта ФК "Факел"

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Воронежский футбольный клуб «Факел» договорился с казанским «Рубином» об аренде защитника Владислава Микушина. Как сообщает пресс-служба нашей команды, в ближайшее время 18-летний игрок должен приехать в Воронеж для подписания трудового договора. Он будет рассчитан до конца сезона-2019/20 годов.

Рост защитника - 187 см, вес - 75 кг. Воспитанник академии «Рубин» выступал в основном за молодежную команду казанцев, так что статистика мало что может сказать о состоянии игрока.

ИСТОЧНИК KP.RU