Воронежских дорожников и руководителей элитного поселка призвали к ответу за шум

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-19T17:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подало в суд на региональный департамент дорожной деятельности и потребительский кооператив "Лесково" (это руководство одноименного элитного поселка).

Все началось с многочисленных обращений жителей села Терновое Семилукского района. В Роспотребнадзоре выяснили, что шум в их домах превышает все допустимые пределы. По данным ведомства, громкие звуки приходят со стороны дороги регионального значения "Обход Воронежа", расположенной вдоль поселка бизнес-класса.

Судебное заседание назначено на 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU