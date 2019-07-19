Воронежских дорожников и руководителей элитного поселка призвали к ответу за шум
Жители села Терновое Семилукского района отправляют жалобы в Роспотребнадзор
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подало в суд на региональный департамент дорожной деятельности и потребительский кооператив "Лесково" (это руководство одноименного элитного поселка).
Все началось с многочисленных обращений жителей села Терновое Семилукского района. В Роспотребнадзоре выяснили, что шум в их домах превышает все допустимые пределы. По данным ведомства, громкие звуки приходят со стороны дороги регионального значения "Обход Воронежа", расположенной вдоль поселка бизнес-класса.
Судебное заседание назначено на 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU