Крупные инвесторы вложат в экономику Воронежской области еще 11 млрд рублей
Депутаты регионального парламента также утвердили ряд льгот для предприятий малого и среднего бизнеса, которые захотят открыть производство в моногороде Павловск, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Депутаты Воронежской областной Думы актуализировали список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области, которым положены региональные меры господдержки: в него включены три проекта общей стоимостью около 11 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU