Воронежскому вандалу, повредившему картину Репина, утвердили реальный срок
Мосгорсуд отклонил апелляцию 38-летнего Игоря Подпорина, который пытался уничтожить картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в 2018 году.
В мае 2018-го Подпорин приехал в Москву из небольшой деревни в Воронежской области, где ухаживал за старенькими родителями. Купил билет в Третьяковскую галерею. У картины Репина, которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына», схватил столбик ограждения и ударил по полотну. Картина была под стеклом. Оно разбилось и порезало 130-летнее изображение в нескольких местах. В суде мужчина заявил, что делал все сознательно.
Вероятно, суд это заявление учел - апрельский приговор вступил в силу: мужчине назначили 2,5 года в колонии общего режима. Но с учетом того, сколько он провел в СИЗО, вскоре он может подать на условно-досрочное освобождение.
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ИСТОЧНИК KP.RU