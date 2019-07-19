2019-07-19T16:13:10+03:00
Общество

Воронежскому вандалу, повредившему картину Репина, утвердили реальный срок

Правда, большую часть времени он уже все равно провел в СИЗО
Олег ИВАНОВ
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У картины Репина, которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына», мужчина схватил столбик ограждения и ударил по полотнуУ картины Репина, которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына», мужчина схватил столбик ограждения и ударил по полотнуФото: принтскрин видео.
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Мосгорсуд отклонил апелляцию 38-летнего Игоря Подпорина, который пытался уничтожить картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в 2018 году.

В мае 2018-го Подпорин приехал в Москву из небольшой деревни в Воронежской области, где ухаживал за старенькими родителями. Купил билет в Третьяковскую галерею. У картины Репина, которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына», схватил столбик ограждения и ударил по полотну. Картина была под стеклом. Оно разбилось и порезало 130-летнее изображение в нескольких местах. В суде мужчина заявил, что делал все сознательно.

Вероятно, суд это заявление учел - апрельский приговор вступил в силу: мужчине назначили 2,5 года в колонии общего режима. Но с учетом того, сколько он провел в СИЗО, вскоре он может подать на условно-досрочное освобождение.

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Повреждения картины Репина крупным планом.Третьяковка показала повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения вандала.Стоимость первого этапа реставрации полотна может составить 10 миллионов рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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