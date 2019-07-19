В Воронежской области суд закрыл два опасных кабинета и коридор в одной из школ

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-19T15:50:36+03:00

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В Панинском районе на 50 суток закрыли коридор и два кабинета в средней общеобразовательной школе. Такое решение было принято после проверки, в ходе которой обнаружились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 19 июля.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в помещениях школьной мастерской стены оклеены бумажными обоями. Из-за этого их нельзя мыть с дезинфицирующими средствами. В углах кабинетов специалисты нашли серый налет, повреждения пола и множественные следы от воды, которая затекала в мастерскую из-за дефекта кровли. Кроме того, было выявлено отсутствие вытяжной вентиляции в кабинете домоводства, где установлена плита, используемая для обучения навыкам приготовления пищи. Также в кабинете не было моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем.

По мнению надзорного органа выявленные нарушения создают угрозу здоровью учащихся и персонала школы.

- Образовательное учреждение судом признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Судом, с учетом требований ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации кабинетов 33,34 и коридора перед ними в здании школьной мастерской МБОУ Панинская средняя общеобразовательная школа сроком на 50 суток., - сообщили в ведомстве.

Директору школы вручили копию постановления. В течение указанного срока приставы будут контролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU