2019-07-19T15:20:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ВАЗ» влетел в трактор: водитель легковушки погиб

Пассажир отечественного авто госпитализирован
Юлия ДИДЕНКО
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По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.Фото: архив "КП"
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В Бобровском районе «ВАЗ» врезался в трактор. Водитель легковушки погиб на месте аварии, а его пассажира увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 19 июля.

Авария произошла накануне, 18 июля, в 22.15 на 20 км трассы «М-4 «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» у села Мечетка. По предварительным данным, 32-летний житель Калачеевского района за рулем автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением и влетел в трактор«Версет» под управлением 48-летнего жителя Новохоперского района.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. А его пассажир, 35-летний житель Курской области, с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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