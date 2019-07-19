В Воронеже пенсионер отдал мошеннику 736 тысяч рублей во время продажи машины

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-19T14:40:55+03:00

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В Воронеже в полицию обратился 78-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 19 июля.

Пенсионер рассказал, что накануне был в своей квартире на улице Феоктистова, когда ему позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что он обращается к воронежцу по объявлению о продаже «Волги», которое увидел в Интернете. Цена машины составляла 60 тысяч, но мошенник якобы по ошибке перевел на карту пожилого мужчины сумму в 760 тысяч рублей. Покупатель попросил вернуть деньги и указал номер счета. Добросовестный пенсионер перевел все деньги, которые были у него на карте. После этого он понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в полицию поступило десять сообщений о фактах хищения денег путем обмана. Девять преступлений были совершены бесконтактным способом. Трое потерпевших лишились денег, поверив в блокировку банковской карты, еще шестеро стали жертвами обмана, пытаясь что-либо купить или продать на сайте бесплатных объявлений. Ущерб, причиненный мошенниками, превысил 1,3 миллиона рублей.

Полицейские убедительно просят жителей региона проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Напоминаем, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU