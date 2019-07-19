2019-07-19T14:40:55+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер отдал мошеннику 736 тысяч рублей во время продажи машины

Мужчина заявил пожилому человеку, что перевел крупную сумму ему по ошибке и попросил вернуть
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже в полицию обратился 78-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 19 июля.

Пенсионер рассказал, что накануне был в своей квартире на улице Феоктистова, когда ему позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что он обращается к воронежцу по объявлению о продаже «Волги», которое увидел в Интернете. Цена машины составляла 60 тысяч, но мошенник якобы по ошибке перевел на карту пожилого мужчины сумму в 760 тысяч рублей. Покупатель попросил вернуть деньги и указал номер счета. Добросовестный пенсионер перевел все деньги, которые были у него на карте. После этого он понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в полицию поступило десять сообщений о фактах хищения денег путем обмана. Девять преступлений были совершены бесконтактным способом. Трое потерпевших лишились денег, поверив в блокировку банковской карты, еще шестеро стали жертвами обмана, пытаясь что-либо купить или продать на сайте бесплатных объявлений. Ущерб, причиненный мошенниками, превысил 1,3 миллиона рублей.

Полицейские убедительно просят жителей региона проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Напоминаем, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области отлов безнадзорных животных смогут контролировать общественники
Крупные инвесторы вложат в экономику Воронежской области еще 11 млрд рублей
Воронежскому вандалу, повредившему картину Репина, утвердили реальный срок
В Воронежской области суд закрыл два опасных кабинета и коридор в одной из школ
Начался демонтаж фасада "Пятерочки", испортившего облик Воронежа
В Воронежской области «ВАЗ» влетел в трактор: водитель легковушки погиб
На чемпионат мира в Токио поедет скалолаз из Воронежской области
В Воронежской области суд назначил экс-начальнику угрозыска реальный срок вместо условного
Под Воронежем пройдет фестиваль экзотических "Фордов"
Под Воронежем провели испытания жидкостного ракетного двигателя
В Воронеже пьяный 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца
В Воронежской области дорогостоящий заграничный тур заставил женщину выплатить долг по кредиту
За полгода воронежские антимонопольщики вынесли штрафов на 4,4 миллиона
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
Воронежцы увидят "Офелию" за день до российской премьеры
В детских лагерях Воронежской области нашли нарушения санитарных норм
Похитившего полмиллиарда гендиректора маслозавода в Воронежской области оставили в колонии
Предприниматель из Воронежской области отделался штрафом за попытку откупиться от ответственности
В Воронежской области два «КамАЗа» унесли жизни водителей легковушек
Появилось видео смертельного ДТП на Грамши в Воронеже