В Воронежской области суд назначил экс-начальнику угрозыска реальный срок вместо условного

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-19T14:09:03+03:00

Андрей Козлов пробрался в дом к мужчине и избил его, чтобы получить свидетельские показания

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В Воронежской области суд ужесточил наказание экс-начальнику уголовного розыска отдела МВД РФ по Панинскому району Андрею Козлову. Мужчине заменили условный срок реальным. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 19 июля.

Суд установил, что в феврале 2018 года начальник отделения угрозыска с использованием своего служебного положения незаконно проник в дом к 25-летнему жителю района против его воли и избил его, чтобы получить свидетельские показания по материалам проводимой проверки. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, в том числе перелом ребра.После инцидента в МВД провели проверку. Правоохранителя отстранили от службы.

В отношении Андрея Козлова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч. 3 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с использованием своего служебного положения).

Мужчина свою вину отрицал, но суд посчитал доказательства достаточными. В апреле 2019 его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

С приговором осужденный не согласился. Он потребовал отменить решение, так как посчитал вину недоказанной. Приговор также обжаловала прокуратура района, посчитавшая, что наказание надо ужесточить.

Согласившись с позицией представителя прокуратуры области, облсуд отменил условную меру и назначил Козлову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражей в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU