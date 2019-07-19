Под Воронежем пройдет фестиваль экзотических "Фордов"

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-19T16:03:03+03:00

"Форды" из 90-х могут быть поинтереснее современных "Фокуса" и "Мондео". Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Уже завтра, 20 июля, в Рамони пройдет фестиваль автомобилей "Форд" 70-90-х годов выпуска. Юркий "Эскорт", агрессивный "Сиерра", вместительный "Скорпио", практически маскл-кар "Таунус" - этими моделями еще пару десятилетий назад были заполнены наши улицы. Сегодня они - настоящая экзотика.

Организаторы говорят, что на фестиваль своим ходом приедут несколько десятков автомобилей из разных городов страны. Появятся и ретро-машины, и тюнинг-проекты. Будут вручать награды за возраст и состояние автомобилей.

Участники начнут прибывать ко дворцу Ольденбургских уже к 10 утра. Зрителям есть смысл появиться позже. С 13.00 начнется музыкальная часть праздника, а награды будут вручать с 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU