Под Воронежем пройдет фестиваль экзотических "Фордов"
Уже завтра, 20 июля, в Рамони пройдет фестиваль автомобилей "Форд" 70-90-х годов выпуска. Юркий "Эскорт", агрессивный "Сиерра", вместительный "Скорпио", практически маскл-кар "Таунус" - этими моделями еще пару десятилетий назад были заполнены наши улицы. Сегодня они - настоящая экзотика.
Организаторы говорят, что на фестиваль своим ходом приедут несколько десятков автомобилей из разных городов страны. Появятся и ретро-машины, и тюнинг-проекты. Будут вручать награды за возраст и состояние автомобилей.
Участники начнут прибывать ко дворцу Ольденбургских уже к 10 утра. Зрителям есть смысл появиться позже. С 13.00 начнется музыкальная часть праздника, а награды будут вручать с 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU