В Воронежской области дорогостоящий заграничный тур заставил женщину выплатить долг по кредиту

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-19T12:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Калачеевского района выплатила долг по кредиту только после того, как ей ограничили выезд из страны. Женщина собиралась уехать в дорогостоящий заграничный тур, поэтому затягивать с оплатой не стала. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

32-летняя жительница Калачеевского района накопила долг по кредиту, который превысил 200 тысяч рублей. На нее возбудили исполнительное производство. Однако погашать задолженность она не спешила. Тогда женщине ограничили выезд за пределы РФ. Предстоящий заграничный тур ускорил процесс. Чтобы не терять возможность путешествовать, местная жительница погасила долг в полном объеме. Ограничения были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU