За полгода воронежские антимонопольщики вынесли штрафов на 4,4 миллиона
55 фирм были внесены в реестр недобросовестных поставщиков после проверки УФАС по Воронежской области. Об этом заявил руководитель управления Денис Чушкин на пресс-конференции в "Интерфаксе".
В первом полугодии 2019 года УФАС рассмотрело 833 заявления и 160 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила около четырех с половиной миллионов рублей.
- Особое внимание будем уделять тем закупкам, где расходуются бюджетные средства, выделенные в рамках реализации нацпроектов. Ежемесячно мы проводим проверки тех конкурсов и аукционов, которые проходят по нацпроектам, - сообщил Денис Чушкин.
ИСТОЧНИК KP.RU