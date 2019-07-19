2019-07-19T12:33:34+03:00
Общество

За полгода воронежские антимонопольщики вынесли штрафов на 4,4 миллиона

Рассмотрели 160 административных дел
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Руководитель регионального УФАС Денис Чушкин.Руководитель регионального УФАС Денис Чушкин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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55 фирм были внесены в реестр недобросовестных поставщиков после проверки УФАС по Воронежской области. Об этом заявил руководитель управления Денис Чушкин на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В первом полугодии 2019 года УФАС рассмотрело 833 заявления и 160 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила около четырех с половиной миллионов рублей.

- Особое внимание будем уделять тем закупкам, где расходуются бюджетные средства, выделенные в рамках реализации нацпроектов. Ежемесячно мы проводим проверки тех конкурсов и аукционов, которые проходят по нацпроектам, - сообщил Денис Чушкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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