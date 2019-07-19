2019-07-19T12:10:47+03:00
Звезды

Воронежцы увидят "Офелию" за день до российской премьеры

Внимание, конкурс: выиграй билеты в кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 июля в воронежском кинотеатре Синема Парк пройдет премьерный показ драмы «Офелия», которая стартует в официальном прокате на следующий день.

Это новое прочтение великой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но смогут ли их чувства преодолеть саму смерть?

Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на kinoteatr.ru. Но можно выиграть парочку в "Комсомолке", подробности розыгрыша на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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