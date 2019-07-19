В детских лагерях Воронежской области нашли нарушения санитарных норм

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-19T11:55:06+03:00

Также не соблюдались требования трудового законодательства при приеме на работу вожатых

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В Воронежской области прокуратура нашла более 400 нарушений закона в детских лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 июля.

Так, в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Верхнемамонского, Верхнехавского, Каменского, Семилукского и других районов области с несовершеннолетними вожатыми не заключили трудовые договоры. Помощники вожатых не проходили инструктажи по технике безопасности, охране труда и правилам пожарной безопасности.

А в лагерях Верхнемамонского, Верхнехавского, Павловского, Петропавловского, Рамонского, Эртильского районов работали люди, которые не предоставили справки об отсутствии судимостей.

В Борисоглебском, Бутурлиновском, Нижнедевицком, Острогожском, Петропавловском, Рамонском, Семилукском, Эртильском и других районах прокуратура нашла многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства при организации питания детей, а также нарушения в соблюдении условий приема и хранения продуктов.

Требования антитеррористической защищенности не выполняли в в отдельных пришкольных и детских оздоровительных лагерях, Воронежа, а также Бобровского, Воробьёвского, Павловского, Петропавловского и Семилукского районов области.

Почти в каждом лагере нашли нарушения техники пожарной безопасности и организации предоставления медицинской помощи.

О плачевном состоянии мест отдыха детей прокуратура сообщила в правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU