Похитившего полмиллиарда гендиректора маслозавода в Воронежской области оставили в колонии

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-19T11:34:01+03:00

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В Воронежской области суд оставил без изменений обвинительный приговор гендиректору ООО «Завод растительных масел «Эртильский». 59-летний мужчина останется в колонии за хищение более полумиллиарда рублей. Об этом сообщили в облпрокуратуре в четверг, 18 июля.

Суд установил, что гендиректор обманом похищал бюджетные деньги при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. Также, являясь руководителем организации, он получил кредит в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк», предоставив при этом заведомо ложные сведения о её хозяйственном положении и финансовом состоянии.

Приговором суда ему назначили 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защитник не согласился с наказанием и попытался обжаловать его, указав на строгость. А конкурсный управляющий предприятия попросил снять арест с недвижимого имущества ООО «Завод растительных масел «Эртильский». Но приговор суда оставили без изменений. Жалобы не удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU