Предприниматель из Воронежской области отделался штрафом за попытку откупиться от ответственности

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-19T11:05:47+03:00

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В Калачеевском районе предприниматель попытался откупиться от ответственности за нарушения пожарной безопасности и получил крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 18 июля.

В марте проверка обнаружила, что индивидуальный предприниматель не соблюдает требования пожарной безопасности. На мужчину составили протокол об административном нарушении. Но исправлять ситуацию законно местный житель не хотел. Он решил дать взятку дознавателю за непривлечение его к административной ответственности. От денег специалист отказался. Тогда предприниматель направился к начальнику отдела надзорной деятельности и предложил ему 11 тыс. рублей. И здесь он получил отказ. Но от умысла мужчина не отказался и положил деньги в находящуюся на рабочем столе папку с документами. Действия предпринимателя остановили сотрудники полиции.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU