2019-07-19T10:28:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области два «КамАЗа» унесли жизни водителей легковушек

Мужчины скончались на месте ДТП
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронежской области за минувшие сутки произошло две аварии с участием «КамАЗов». Все они закончились смертями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 19 июля.

Так, накануне в 17.20 на 1 км автодороги «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка» в Панинском районе «Митсубиси Паджеро Пинин» вылетела на встречную полосу и врезалась в «КамАЗ» с прицепом под управлением 43-летнего жителя Тамбовской области. За рулем легковушки, которая ехала со стороны поселка Перелешино в сторону рабочего поселка Панино, находился 35-летний воронежец.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

А в 18.35 на 31 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Новохоперск» в Новохоперском районе произошла похожая авария уже с «ВАЗом». По предварительным данным, 40-летний воронежец на «ВАЗ-2121» врезался в «КамАЗ» под управление 63-летнего жителя Новохоперска, которого на сцепке буксировал автомобиль «МАЗ» под управлением 51-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии.

По данным фактам полицейскими проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 150 ДТП, из них в областном центре – 113, на федеральных трассах – 5, в районах области –32. В 12 ДТП 14 человек получили травмы различной степени тяжести, 4 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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