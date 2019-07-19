Появилось видео смертельного ДТП на Грамши в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-19T11:19:18+03:00

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В Сети появилась видео страшного ДТП на улице Грамши в Воронеже. Мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Запись с видеорегистратора очевидца аварии опубликовали в группе «Аварии | ДТП | Воронежа».

ДТП случилось около пяти часов вечера накануне, 18 июля, около дома №28. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, 47-летний мотоциклист на Suzuki ехал в сторону улицы Матросова со стороны Петровской набережной. На записи с видеорегистратора видно, что перед аварией горожанин начал опережать машины. В какой-то момент на дорогу выбежал 48-летний пешеход. Воронежец не успел затормозить и сбил мужчину. От удара мотоциклист вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 32-летний житель Семилук.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Мотоциклист получил травмы и его госпитализировали в БСМП №1.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/721091" frameborder="0"></iframe> ДТП Грамши.Видео: Аварии | ДТП | Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU