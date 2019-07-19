Воронежцев ждут теплые и солнечные выходные

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-19T09:17:56+03:00

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Воронежцев наконец-то порадует летняя погода на выходных. Днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Об этом рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Так, в пятницу, 19 июля, в Воронеже будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем - 26-28 градусов.

В ночь на субботу, 20 июля, температура опустится до +14 градусов. Но днем воздух снова прогреется до +27. Также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье, 21 июля, синоптики прогнозируют +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28. Ветер западный до 8 м/с. Также будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU