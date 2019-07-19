2019-07-19T09:17:56+03:00
Общество

Воронежцев ждут теплые и солнечные выходные

Днем столбик термометра поднимется до +28 градусов
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Горожан наконец-то порадует летняя погода.Горожан наконец-то порадует летняя погода.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежцев наконец-то порадует летняя погода на выходных. Днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Об этом рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Так, в пятницу, 19 июля, в Воронеже будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем - 26-28 градусов.

В ночь на субботу, 20 июля, температура опустится до +14 градусов. Но днем воздух снова прогреется до +27. Также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье, 21 июля, синоптики прогнозируют +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28. Ветер западный до 8 м/с. Также будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежском заповеднике зацвел вечерний цветок
В Воронеже завершился дорожный ремонт на улице Чернышевского
В Воронеже на улице Богдана Хмельницкого умер пешеход
В Воронеже на улице Грамши байкер насмерть сбил пешехода
В Воронеже несовершеннолетний водитель попал в ДТП
Чиновники и полиция разогнали незаконных торговцев с четырех улиц Воронежа
В Рамонском районе к 1 сентября откроют детсад на 220 мест, а в следующем году – школу на 1100 учеников
На воронежской трассе остановили микроавтобус и две легковушки с гашишем
Спортсменка из Воронежа завоевала золотую медаль на первенстве Европы
Воронежцы охотятся за аккумуляторами, которые используют для освещения мест разрытия
Не пропустил «скорую» – заплати пять тысяч
Трое жителей Воронежской области заболели лихорадкой Западного Нила
В Воронежской области 70-летний пенсионер хотел угнать машину, чтобы съездить за выпивкой
В Воронеже выступит саксофонист из Беркли
В Воронеже начинается ремонт тротуара на улице Комиссаржевской
Воронежца, специально сбившего курсанта МЧС, лишили водительского удостоверения
Испугавшись атаки на банковскую карту, жительница Воронежа перевела на счет мошенников более 265 тыс рублей
Воронежские постановки Платоновского фестиваля могут показать в Беларуси
Понтонные мосты Воронежской области закроют для большегрузов