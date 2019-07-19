В Воронежском заповеднике зацвел вечерний цветок
В Воронежском заповеднике зацвел ослинник - один из самых необычных цветов. Красоту его можно рассмотреть только в сумерках, а днем растение можно спутать с обычным сорняком. В солнечную погоду бутон сразу же засыхает, а в пасмурную может прожить до полудня. Сотрудники заповедника поделились волшебным видео, на котором распускается цветок.
Родина энотеры - Северная Америка, в Европу растение попало ещё в 17 веке и сейчас в средней полосе России распространено повсеместно. Встретить энотеру можно по берегам рек, вдоль дорог, по пустырям и на открытых пространствах, а насладиться цветением - с июня по сентябрь.
- Когда увидите ослинник, спрячьте в руках готовые к цветению бутоны - спустя несколько минут в ваших ладонях распустится маленькое солнышко, - поделились секретом в заповеднике.
В заповеднике цветёт энотера.Видео: Анна Сапельникова.
ИСТОЧНИК KP.RU