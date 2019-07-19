В Воронежском заповеднике зацвел вечерний цветок

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-19T08:33:11+03:00

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В Воронежском заповеднике зацвел ослинник - один из самых необычных цветов. Красоту его можно рассмотреть только в сумерках, а днем растение можно спутать с обычным сорняком. В солнечную погоду бутон сразу же засыхает, а в пасмурную может прожить до полудня. Сотрудники заповедника поделились волшебным видео, на котором распускается цветок.

Родина энотеры - Северная Америка, в Европу растение попало ещё в 17 веке и сейчас в средней полосе России распространено повсеместно. Встретить энотеру можно по берегам рек, вдоль дорог, по пустырям и на открытых пространствах, а насладиться цветением - с июня по сентябрь.

- Когда увидите ослинник, спрячьте в руках готовые к цветению бутоны - спустя несколько минут в ваших ладонях распустится маленькое солнышко, - поделились секретом в заповеднике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/721073" frameborder="0"></iframe> В заповеднике цветёт энотера.Видео: Анна Сапельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU