2019-07-19T08:33:11+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике зацвел вечерний цветок

Необычную красоту ослинника показали на видео
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронежском заповеднике зацвел ослинник - один из самых необычных цветов. Красоту его можно рассмотреть только в сумерках, а днем растение можно спутать с обычным сорняком. В солнечную погоду бутон сразу же засыхает, а в пасмурную может прожить до полудня. Сотрудники заповедника поделились волшебным видео, на котором распускается цветок.

Родина энотеры - Северная Америка, в Европу растение попало ещё в 17 веке и сейчас в средней полосе России распространено повсеместно. Встретить энотеру можно по берегам рек, вдоль дорог, по пустырям и на открытых пространствах, а насладиться цветением - с июня по сентябрь.

- Когда увидите ослинник, спрячьте в руках готовые к цветению бутоны - спустя несколько минут в ваших ладонях распустится маленькое солнышко, - поделились секретом в заповеднике.

В заповеднике цветёт энотера.Видео: Анна Сапельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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