В Воронеже завершился дорожный ремонт на улице Чернышевского

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-18T20:12:03+03:00

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В Воронеже предстоящей ночью дорожные работы пройдут на четырех участках улиц: на Кирова будут поднимать колодцы, на набережной Массалитинова - укладывать верхний слой асфальта, на Плехановской запланировано устройство парковочных карманов, а на участке Таранченко от ВГУ до улицы Сиреневой – подготовительные работы.

По сравнению с предыдущей ночью объектов стало меньше. Работы завершились на улице Чернышевского. Проезд по ней теперь совершенно свободен.

Напомним, этим летом ремонт пройдет на 23 улицах Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU