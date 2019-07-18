2019-07-18T19:51:08+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице Богдана Хмельницкого умер пешеход

Елена ФЕДЯШЕВА
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Утром в четверг, 18 июля, жители Железнодорожного района Воронежа заметили мужчину, который внезапно упал на тротуар недалеко от остановки «Техникум» на улице Богдана Хмельницкого. Прохожие вызвали скорую помощь, но к приезду врачей пешеход уже не дышал. Скорее всего, у мужчины неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

По факту происшествия в полиции организовали проверку. Точную причину смерти 59-летнего воронежца назовут судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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