В Воронеже на улице Грамши байкер насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-18T19:24:26+03:00

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Чуть ли не каждый день на дорогах Воронежа гибнут пешеходы. В четверг, 18 июля, около пяти часов вечера смертельная авария произошла на улице Грамши.

- В момент ДТП, я на своём авто поднималась наверх по Грамши, мотоциклист ехал сзади, потом стал опережать все машины, - рассказала одна из очевидцев аварии в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» соцсети «Вконтакте» - Мужчина внезапно выбежал на дорогу, как раз в тот момент, когда байкер опережал машины и въехал прямо в него. Они разлетелись в разные стороны.

Пешеход (его возраст уточняют сотрудники полиции, но по словам очевидцев, это молодой человек) погиб на месте до приезда скорой помощи. Мотоциклист также получил ранения, его госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU