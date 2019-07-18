2019-07-18T19:24:26+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице Грамши байкер насмерть сбил пешехода

Молодой человек переходил дорогу не по переходу
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Чуть ли не каждый день на дорогах Воронежа гибнут пешеходы. В четверг, 18 июля, около пяти часов вечера смертельная авария произошла на улице Грамши.

- В момент ДТП, я на своём авто поднималась наверх по Грамши, мотоциклист ехал сзади, потом стал опережать все машины, - рассказала одна из очевидцев аварии в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» соцсети «Вконтакте» - Мужчина внезапно выбежал на дорогу, как раз в тот момент, когда байкер опережал машины и въехал прямо в него. Они разлетелись в разные стороны.

Пешеход (его возраст уточняют сотрудники полиции, но по словам очевидцев, это молодой человек) погиб на месте до приезда скорой помощи. Мотоциклист также получил ранения, его госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже завершился дорожный ремонт на улице Чернышевского
В Воронеже на улице Богдана Хмельницкого умер пешеход
В Воронеже несовершеннолетний водитель попал в ДТП
Чиновники и полиция разогнали незаконных торговцев с четырех улиц Воронежа
В Рамонском районе к 1 сентября откроют детсад на 220 мест, а в следующем году – школу на 1100 учеников
На воронежской трассе остановили микроавтобус и две легковушки с гашишем
Спортсменка из Воронежа завоевала золотую медаль на первенстве Европы
Воронежцы охотятся за аккумуляторами, которые используют для освещения мест разрытия
Не пропустил «скорую» – заплати пять тысяч
Трое жителей Воронежской области заболели лихорадкой Западного Нила
В Воронежской области 70-летний пенсионер хотел угнать машину, чтобы съездить за выпивкой
В Воронеже выступит саксофонист из Беркли
В Воронеже начинается ремонт тротуара на улице Комиссаржевской
Воронежца, специально сбившего курсанта МЧС, лишили водительского удостоверения
Испугавшись атаки на банковскую карту, жительница Воронежа перевела на счет мошенников более 265 тыс рублей
Воронежские постановки Платоновского фестиваля могут показать в Беларуси
Понтонные мосты Воронежской области закроют для большегрузов