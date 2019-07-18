В Воронеже несовершеннолетний водитель попал в ДТП

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-18T18:40:50+03:00

Однако авария произошла не по его вине

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В среду у дома №90 по переулку Здоровья произошла авария. По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-21041 не уступил дорогу двигавшемуся справа ВАЗ-21099. Виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Вторым участником ДТП оказался 17-летний парень, который не имел права управлять автомобилем.

В отношении него сотрудники полиции составили административный материал. За подобное нарушение парню грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание машины.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела разъяснительную беседу с несовершеннолетним и его родителями, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU