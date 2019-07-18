Чиновники и полиция разогнали незаконных торговцев с четырех улиц Воронежа

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-18T18:09:03+03:00

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В Воронеже состоялся очередной рейд по борьбе с незаконной торговлей. Сотрудники мэрии и полицейские прошли по местам наибольшего скопления палаток. В переулке Политехническом в этот день торговали зеленью, маргарином, маслом, печеньем и фруктами. Документов на товар и разрешение на торговлю продавцы предоставить не смогли. На всех нарушителей составили протоколы, а товар изъяли.

Затем участники рейда отправились на Моисеева, Ваиутина и Плехановскую, где составили еще 10 протоколов о несанкционированной торговле.

По данным мэрии, с начала 2019 года в ходе 31 рейда составлено 850 протоколов, на виновных наложили штрафов на общую сумму 1918,4 тысяч рублей.

- По результатам рейдов полицией изъято: 1 тонна товаров продовольственной группы, 322 единицы одежды и трикотажных изделий, 26 единиц торгового оборудования (весы, столы), 450 единиц цветочной продукции, 145 единиц оптики, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.- Отметим, что на сегодняшний день администрацией города создано более пяти тысяч торговых мест. Например, рядом - по адресу переулок Политехнический, 37 - будет открытая социальная ярмарка на 8 мест. Таким образом, у предпринимателей есть возможность на законных основаниях вести свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU