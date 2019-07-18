В Рамонском районе к 1 сентября откроют детсад на 220 мест, а в следующем году – школу на 1100 учеников
Строительство этих масштабных объектов ведется в рамках нацпроектов
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Как строители справляются с ответственной задачей, оценила зампредседателя Комитета регионального парламента по предпринимательству и туризму Оксана Ярковая, которая побывала в Рамонском районе с инспекционной поездкой по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.
ИСТОЧНИК KP.RU