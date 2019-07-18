Трое жителей Воронежской области заболели лихорадкой Западного Нила

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-18T16:16:02+03:00

Причем, двое из них - не выезжая за пределы региона

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По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, с начала этого года три жителя нашего региона заболели лихорадкой Западного Нила. Несмотря на экзотическое название, это заболевание «обжилось» на нашей территории и передается через укусы комаров. Двое из заболевших - оба пенсионеры (один из Воронежа, вторая – из Лисок) не выезжали за пределы области, их кусали местные комары.

Третий - 51-летний воронежец – привез инфекцию из Тайланда, где отдыхал незадолго до того, как почувствовал недомогание.

У всех троих заболевание протекало в средней и легкой форме: повысилась температура, наблюдалась лихорадка и боль в мышцах.

Чтобы не привезти из отпуска другие импортные болезни, врачи рекомендуют гражданам, выезжающим в такие страны, как Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР, интересоваться эпидемиологической ситуацией.

- Данную информацию можно получить в туристической фирме, которая организует поездку, или на официальном сайте посольства страны, куда Вы собираетесь, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Находясь в странах, неблагополучных по тем или иным особо опасным инфекциям, помимо соблюдения правил личной гигиены и мероприятий по защите от насекомых желательно сделать профилактические прививки против распространенных в данной стране инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU